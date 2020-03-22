ИА «Ореанда-Новости». В результате подрыва артиллерийского боеприпаса пострадали пять военнослужащих Северного флота России. Об этом сообщили в Минобороны России.

Сообщается, что по предварительным данным, подрыв боеприпаса произошёл из-за нарушений требований безопасности при проведении погрузочно-разгрузочных работ на технической территории складского комплекса. Пять военнослужащих получили травмы.

Сейчас комиссия командования Северного флота России проводит проверку. Пострадавшие находятся в военном госпитале, где им была оказана вся необходимая помощь. Их жизни ничего не угрожает.