ИА «Ореанда-Новости». В Коми в посёлке Жешарт пятилетний ребёнок, насмотревшись мультиков, взял зонт, раскрыл его и прыгнул с балкона, пишет «МК».



Малыш отделался лёгкими ушибами, его под окнами дома нашёл прохожий.



Маму мальчика привлекли к административной ответственности. В день прыжка она была на работе, а отчим ушёл в магазин. Ребёнок остался дома вместе с младшим братом. Он решил показать ему, как герои в мультиках прыгают с зонтами.