03.10.2019, 20:05
Пятилетний мальчик после просмотра мультиков решил прыгнуть с зонтом с балкона
ИА «Ореанда-Новости». В Коми в посёлке Жешарт пятилетний ребёнок, насмотревшись мультиков, взял зонт, раскрыл его и прыгнул с балкона, пишет «МК».
Малыш отделался лёгкими ушибами, его под окнами дома нашёл прохожий.
Маму мальчика привлекли к административной ответственности. В день прыжка она была на работе, а отчим ушёл в магазин. Ребёнок остался дома вместе с младшим братом. Он решил показать ему, как герои в мультиках прыгают с зонтами.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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