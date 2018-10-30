ИА «Ореанда-Новости».Упавший на авианосец «Адмирал Кузнецов» кран оставил на корабле пятиметровую пробоину – рваное отверстие площадью четыре на пять метров.

Ранее сообщалось, что в ночь на вторник 30 октября в Росляково произошла авария с единственным российским кораблём-авианосцем «Адмиралом Кузнецовым». Когда он отшвартовывался от плавучего дока, где проходил плановый ремонт, на него упало два крана. Глава Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) Алексей Рахманов пояснил, что кран при этом пробил «дырку 4 на 5 метров», но несмотря на это отремонтировать её можно будет «легко и быстро», и потребуются на это «невеликие деньги».

"Речь идет о ремонте металлических конструкций. Это стандартная работа наших сварщиков, которая займет неделю-полторы", — отметил глава ОСК.

Падение крана пришлось на техническую зону корабля – ту часть, где происходит плановый ремонт. Рахманов пояснил, что по оценке главного строителя, «никаких угроз для выполнения работ нет. Корабль пришвартован на 24-м причале 35-го завода».

Что касается самого затонувшего дока, расположенного на 82-м судоремонтном заводе, где стоял авианосец, пока неизвестно, будут его поднимать со дна или нет.

"Сказать точно, насколько возможно поднять этот док, можно будет после того, как этот объект обследуют водолазы и посмотрят, в каком состоянии находится оборудование", – пояснил Алексей Рахманов.

В ОСК предположили, что операция по поднятию дока будет весьма дорогостоящей.

По факту происшествия на плавдоке Следственным комитетом возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение правил безопасности при ведении иных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека". Ранее сообщалось, что во время ЧП пострадали четверо работников, они были извлечены из воды с признаками обморожения, один считается пропавшим без вести, сообщили в Следственном комитете России. Двух человек отпустили после госпитализации, ещё двое утром находились в реанимации.