ИА «Ореанда-Новости». Суд в Ярославле принял решение заключить под стражу пятого фигуранта дела об избиении заключённого в Ярославской исправительной колонии №1. Трёх фигурантов дела суд арестовал, они признали вину, четвёртому решено продлить срок задержания ещё на трое суток.



В Ярославле Заволожский районный суд постановил задержать пятого сотрудника из колонии №1 за причастность к пыткам. Также срок задержания продлён Ивану Калашникову, четвёртому подозреваемому в деле. Суд постановил арестовать его ещё на 72 часа, об этом сообщают СМИ из зала суда. Причина – суд не счёл достаточным количество доказательств, которые предоставили следователи. Следствию дали возможность дособирать необходимое количество доказательств, чтобы предоставить их суду. Калашников будет под арестом до 28 июля, сообщает Наталья Сарбунова, пресс-секретарь Заволжского районного суда.

Калашников находится в должности заместителя начальника по воспитательной части в данной колонии, однако, как и другие фигуранты уголовного дела, он временно освобождён от исполнения своих обязанностей.

Ранее суд арестовал ещё троих тюремщиков, все они признали свою вину. Пятого подозреваемого задержали до 22 сентября. Это Игорь Богданов, заместитель дежурного помощника начальника следственного изолятора в колонии №1.

Суд огласил решение, применить к нему меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца. Известно, что Богданов не признаёт вину, он не согласен с тем, что очевидцы указывают на него, как на участника преступления, он не узнаёт себя на видеозаписи с избиением заключённого, от дачи показаний он также отказался.

В скором времени состоится судебное заседание по шестому подозреваемому.

Напомним, ранее в пресс-службе Следственного комитета России сообщили, что дело будет передано в центральный аппарат ведомства для дальнейшего расследования. Следователями было возбуждено уголовное дело о «Превышении должностных полномочий», это 286 статья УК РФ. Видео пыток заключенного Макарова в ярославской колонии 20 июля опубликовала «Новая газета».



