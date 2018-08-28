ИА «Ореанда-Новости». До 31 августа определится состав рабочей группы, в которую войдут представители власти и бизнеса. Её задача – разработать финансовые модели участия компаний в реализации приоритетных государственных проектов.

Первое рабочее совещание в РСПП прошло во вторник в рамках инициативы помощника президента Андрея Белоусова о вовлечении компаний в общественно важные проекты. Представители союза подтверждают факт совещания, но пока не дают официальных комментариев.

По некоторым данным, в группу могут войти собственники компаний из «списка Белоусова», вице-премьеры Дмитрий Козак и Максим Акимов, глава Минпромторга Денис Мантуров, глава Минэкономразвития Максим Орешкин. Возможное участие и некоторых других министров ещё обсуждается.

Белоусов выделяет три приоритетные для инвестирования группы: в первую входят проекты, разработанные компаниями ранее, но по каким-то причинам не реализованные, в две другие - новые проекты компаний и инфраструктурные проекты государства на территориях присутствия. На данный момент обсуждается возможность создания четвёртой группы, к которой будут причислены «глобальные мегапроекты». Однако, приоритетными остаются первые три.

Те компании, которые в «список Белоусова» не вошли, могут быть приглашены к дискуссиям по реализации его инициативы. Так, например, к участию приглашаются компании «Россети», «Роснано» и «Ростелеком».

Ранее Белоусов внёс предложение - изъять сверхдоходы в размере более 500 миллиардов рублей у 14 российских компаний: НЛМК, "Северстали", Магнитогорском металлургическом комбинате, "Мечеле", "Металлоинвесте", Evraz, "Норникеле", "Алросе", "Полюсе", "Сибуре", "Уралкалии", "Фосагро" и ряда других, а все полученные средства вложить в реализацию майских указов президента.

Такое решение Белоусов аргументировал тем, что сверхприбыль компаний не зависит от их деятельности, а полностью основана на макроэкономических факторах, таких как рост мировых цен на продукцию и ослабление рубля.

На данный момент пока что отсутствуют чёткие критерии отбора, но действует принцип инвестиционной приоритетности.