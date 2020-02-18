ИА «Ореанда-Новости» . В российскую Госдуму внесли проект законодательного акта с предложением провести индексацию пенсионных выплат для работающих пенсионеров с текущего года. Данный законопроект был опубликован 18 февраля на официальном сайте нижней палаты Федерального собрания.

Инициатива выдвинута для того, чтобы восстановить методику индексации страховых пенсий. Данный механизм уже действовал в стране до 2016 года, однако был отменён. С предложением внести законопроект выступил Василий Иконников, член Совета Федерации России и первый секретарь Орловского обкома КПРФ. По мнению политика, приостановление индексации пенсий из-за высокого уровня дефицита бюджета уже неактуальна, однако другие члены парламента отрицательно оценили инициативу сенатора.

В случае принятия данного законодательного акта расходы Пенсионного фонда России в текущем году вырастут примерно на 368 миллиардов, в следующем году – на 426 миллиардов, а в 2022 году – на 524 миллиарда рублей. Однако сенатор отметил, что на практике расходы могут оказаться значительно ниже указанных в документе, поскольку увеличатся поступления от страховых взносов пенсионеров.