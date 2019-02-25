Информацию до работников будут доносить на инструктажах по технике безопасности. До сотрудников доведут, как не заразиться ВИЧ-инфекцией. На инструктажах также расскажут, что нельзя подвергать дискриминации человека в ВИЧ., пишут «Известия». Ведомство должно подготовить соответствующие материалы уже к лету.Эксперты инициативу поддерживают. По словам специалистов,. До них, по мнению экспертов, проще всего донести информацию именно на рабочем месте. Однако некоторые эксперты говорят о том, что работодатели зачастую относятся к такому виду инструктажу формально.Как показывает практика, просветительные мероприятия на эту тему нужны. Так, ранее ВЦИОМ проводил опрос, результаты которого показали, что почти каждый десятый гражданин считает, что заразиться ВИЧ-инфекцией можно воздушно-капельным путём, что неправда.В конце минувшего года глава российского Минздрава Вероника Скворцова сообщила, что. Однако данные разнятся. Так, в Федеральном научно-методическом центре по борьбе и профилактике ВИЧ-инфекции ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора сообщили, что больных больше - почти миллион человек (около 998 тысяч). А в Европейском региональном бюро Всемирной организации здравоохранения отмечают, что в России в прошлом году было выявлено 104 тысячи новых случаев ВИЧ.При этом в России также отмечается многократные случаи дискриминации ВИЧ инфицированных. В правительстве как раз при помощи таких просветительных мер планируют с этим бороться.