25.02.2019, 08:49
Работодателей обяжут рассказывать сотрудникам о ВИЧ
ИА «Ореанда-Новости». Вице-премьер Татьяна Голикова поручила Минтруду разработать новые инструкции по охране труда. Работодатели должны будут просвещать сотрудников по поводу ВИЧ.
Информацию до работников будут доносить на инструктажах по технике безопасности. До сотрудников доведут, как не заразиться ВИЧ-инфекцией. На инструктажах также расскажут, что нельзя подвергать дискриминации человека в ВИЧ.
В Минтруде решили, что работа наиболее удачное место, чтобы взрослый человек получил как можно больше информации, пишут «Известия». Ведомство должно подготовить соответствующие материалы уже к лету.
Эксперты инициативу поддерживают. По словам специалистов, ВИЧ в России больше всего распространён среди людей в возрасте от 30 лет. До них, по мнению экспертов, проще всего донести информацию именно на рабочем месте. Однако некоторые эксперты говорят о том, что работодатели зачастую относятся к такому виду инструктажу формально.
Как показывает практика, просветительные мероприятия на эту тему нужны. Так, ранее ВЦИОМ проводил опрос, результаты которого показали, что почти каждый десятый гражданин считает, что заразиться ВИЧ-инфекцией можно воздушно-капельным путём, что неправда.
В конце минувшего года глава российского Минздрава Вероника Скворцова сообщила, что в России порядка 714 тысяч человек имеют диагноз ВИЧ. Однако данные разнятся. Так, в Федеральном научно-методическом центре по борьбе и профилактике ВИЧ-инфекции ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора сообщили, что больных больше - почти миллион человек (около 998 тысяч). А в Европейском региональном бюро Всемирной организации здравоохранения отмечают, что в России в прошлом году было выявлено 104 тысячи новых случаев ВИЧ.
При этом в России также отмечается многократные случаи дискриминации ВИЧ инфицированных. В правительстве как раз при помощи таких просветительных мер планируют с этим бороться.
Информацию до работников будут доносить на инструктажах по технике безопасности. До сотрудников доведут, как не заразиться ВИЧ-инфекцией. На инструктажах также расскажут, что нельзя подвергать дискриминации человека в ВИЧ.
В Минтруде решили, что работа наиболее удачное место, чтобы взрослый человек получил как можно больше информации, пишут «Известия». Ведомство должно подготовить соответствующие материалы уже к лету.
Эксперты инициативу поддерживают. По словам специалистов, ВИЧ в России больше всего распространён среди людей в возрасте от 30 лет. До них, по мнению экспертов, проще всего донести информацию именно на рабочем месте. Однако некоторые эксперты говорят о том, что работодатели зачастую относятся к такому виду инструктажу формально.
Как показывает практика, просветительные мероприятия на эту тему нужны. Так, ранее ВЦИОМ проводил опрос, результаты которого показали, что почти каждый десятый гражданин считает, что заразиться ВИЧ-инфекцией можно воздушно-капельным путём, что неправда.
В конце минувшего года глава российского Минздрава Вероника Скворцова сообщила, что в России порядка 714 тысяч человек имеют диагноз ВИЧ. Однако данные разнятся. Так, в Федеральном научно-методическом центре по борьбе и профилактике ВИЧ-инфекции ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора сообщили, что больных больше - почти миллион человек (около 998 тысяч). А в Европейском региональном бюро Всемирной организации здравоохранения отмечают, что в России в прошлом году было выявлено 104 тысячи новых случаев ВИЧ.
При этом в России также отмечается многократные случаи дискриминации ВИЧ инфицированных. В правительстве как раз при помощи таких просветительных мер планируют с этим бороться.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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