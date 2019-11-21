Сегодня, 21 ноября, Государственная дума приняла в третьем чтении. Процедура будет производиться в досудебном порядке. Государственный инспекторв пользу работников. Деньги будут автоматически списывать с расчётного счёта.Спикер Государственной думы Вячеслав Володин сказал, что указанные изменения в Трудовом кодексе позволять защитить права работников, так как любой труд должен оплачиваться. Россияне не должны страдать из-за неисполнительных работодателей.