21.11.2019, 16:59
Работодателей в принудительном порядке будут обязывать выплачивать всю начисленную зарплату
ИА «Ореанда-Новости». Российских работодателей в принудительном порядке будут обязывать выплачивать всю начисленную зарплату, сообщает издательство REGNUM.
Сегодня, 21 ноября, Государственная дума приняла в третьем чтении законопроект о принудительном исполнении обязанностей по выплате начисленной заработной платы. Процедура будет производиться в досудебном порядке. Государственный инспектор трудовой инспекции сможет самостоятельно вынести решение о списании невыплаченных сумм в пользу работников. Деньги будут автоматически списывать с расчётного счёта.
Спикер Государственной думы Вячеслав Володин сказал, что указанные изменения в Трудовом кодексе позволять защитить права работников, так как любой труд должен оплачиваться. Россияне не должны страдать из-за неисполнительных работодателей.
Сегодня, 21 ноября, Государственная дума приняла в третьем чтении законопроект о принудительном исполнении обязанностей по выплате начисленной заработной платы. Процедура будет производиться в досудебном порядке. Государственный инспектор трудовой инспекции сможет самостоятельно вынести решение о списании невыплаченных сумм в пользу работников. Деньги будут автоматически списывать с расчётного счёта.
Спикер Государственной думы Вячеслав Володин сказал, что указанные изменения в Трудовом кодексе позволять защитить права работников, так как любой труд должен оплачиваться. Россияне не должны страдать из-за неисполнительных работодателей.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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