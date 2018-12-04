Всего свою зарплату ждут 46,7 тысяч человек. При этом из них почти половина (47%) – это работники обрабатывающих производств, еще 20% работают в сфере строительства.. В этом случае, как отмечают в Роструде, очень сложно, а часто и совсем невозможно, определить сроки погашения задолженности.. «Глубина задолженности в таких организациях составляет более полугода и продолжает расти, так как владельцем своевременно не принимались необходимые решения», - заметил глава Роструда.В ведомстве привели примеры главных должников-банкротов. Так, ЗАО «Северо-Западная инжиниринговая корпорация» должна свои сотрудникам около 54,2 миллионов рублей, ООО «ДСМУ-Застрой» из Краснодарского края задолжало 78,2 миллиона рублей. В Волгоградской области основным должником является ООО «Волгоградский завод буровой техники» с задолженность в 164 млн рублей. Причём предприятие в долгах по зарплате ещё с начала 2014 года.Сегодня приставы могут взыскивать долги по зарплате только после решения суда. Минтруд же предлагает изменить схему. Если законопроект одобрят, то трудовой инспектор направит приставам исполнительный лист. Его же получит и работодатель – ему можно будет в течение 10 дней обжаловать решение трудовой инспекции в суде. Если же этого не произошло, приставы смогут в течение двух месяцев обратиться за взысканием долгов.