04.12.2018, 17:40
Работодатели задолжали россиянам 3,2 млрд рублей
ИА «Ореанда-Новости». Общая задолженность работодателей по заработной плате в России на начало ноября превышает 3,2 миллиарда рублей, сообщает Роструд.
Всего свою зарплату ждут 46,7 тысяч человек. При этом из них почти половина (47%) – это работники обрабатывающих производств, еще 20% работают в сфере строительства.
Руководитель Роструда Всеволод Вуколов рассказал, что особую сложность для взыскания долгов по зарплате представляют компании, которые находятся в стадии банкротства. В этом случае, как отмечают в Роструде, очень сложно, а часто и совсем невозможно, определить сроки погашения задолженности. Вуколов сообщил, что в таких случаях долги могут отдавать и в течение полугода, а то и дольше. «Глубина задолженности в таких организациях составляет более полугода и продолжает расти, так как владельцем своевременно не принимались необходимые решения», - заметил глава Роструда.
В ведомстве привели примеры главных должников-банкротов. Так, ЗАО «Северо-Западная инжиниринговая корпорация» должна свои сотрудникам около 54,2 миллионов рублей, ООО «ДСМУ-Застрой» из Краснодарского края задолжало 78,2 миллиона рублей. В Волгоградской области основным должником является ООО «Волгоградский завод буровой техники» с задолженность в 164 млн рублей. Причём предприятие в долгах по зарплате ещё с начала 2014 года.
Ранее Министерство труда выступило с инициативой позволить трудовым инспекторам без решения суда привлекать судебных приставов для принудительного взыскания долгов по зарплате. В Минтруда подготовили соответствующий законопроект.
Сегодня приставы могут взыскивать долги по зарплате только после решения суда. Минтруд же предлагает изменить схему. Если законопроект одобрят, то трудовой инспектор направит приставам исполнительный лист. Его же получит и работодатель – ему можно будет в течение 10 дней обжаловать решение трудовой инспекции в суде. Если же этого не произошло, приставы смогут в течение двух месяцев обратиться за взысканием долгов.
Всего свою зарплату ждут 46,7 тысяч человек. При этом из них почти половина (47%) – это работники обрабатывающих производств, еще 20% работают в сфере строительства.
Руководитель Роструда Всеволод Вуколов рассказал, что особую сложность для взыскания долгов по зарплате представляют компании, которые находятся в стадии банкротства. В этом случае, как отмечают в Роструде, очень сложно, а часто и совсем невозможно, определить сроки погашения задолженности. Вуколов сообщил, что в таких случаях долги могут отдавать и в течение полугода, а то и дольше. «Глубина задолженности в таких организациях составляет более полугода и продолжает расти, так как владельцем своевременно не принимались необходимые решения», - заметил глава Роструда.
В ведомстве привели примеры главных должников-банкротов. Так, ЗАО «Северо-Западная инжиниринговая корпорация» должна свои сотрудникам около 54,2 миллионов рублей, ООО «ДСМУ-Застрой» из Краснодарского края задолжало 78,2 миллиона рублей. В Волгоградской области основным должником является ООО «Волгоградский завод буровой техники» с задолженность в 164 млн рублей. Причём предприятие в долгах по зарплате ещё с начала 2014 года.
Ранее Министерство труда выступило с инициативой позволить трудовым инспекторам без решения суда привлекать судебных приставов для принудительного взыскания долгов по зарплате. В Минтруда подготовили соответствующий законопроект.
Сегодня приставы могут взыскивать долги по зарплате только после решения суда. Минтруд же предлагает изменить схему. Если законопроект одобрят, то трудовой инспектор направит приставам исполнительный лист. Его же получит и работодатель – ему можно будет в течение 10 дней обжаловать решение трудовой инспекции в суде. Если же этого не произошло, приставы смогут в течение двух месяцев обратиться за взысканием долгов.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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