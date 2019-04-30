ИА «Ореанда-Новости» Житель Новосибирска нанял наёмного убийцу, чтобы расправится с женой, её родственницей и трёхлетней девочкой, злоумышленник планировал завладеть квартирой.

58-летний мужчина заказал убийство своей 59-летней жены, а также проживавших с ней 36-летней женщины и её 3-летней дочери. После совершения преступления мужчина намеревался продать жильё и разделить выручку с киллеров.

С наёмником заказчик встречался несколько раз, чтобы рассказать ему о планировке в квартире и советовал, как лучше расправится с жертвами.

О готовящемся преступлении стало известно полиции. Заказчика задержали, когда тот встречался с киллером, который сообщил, что заказ якобы выполнен. Уголовное дело на данный момент передано в суд с с утвержденным обвинительным заключением.