ИА «Ореанда-Новости»  Житель Новосибирска нанял наёмного убийцу, чтобы расправится с женой, её родственницей и трёхлетней девочкой, злоумышленник планировал завладеть квартирой.

58-летний мужчина заказал убийство своей  59-летней  жены, а также проживавших с ней 36-летней  женщины и её 3-летней  дочери. После совершения преступления мужчина намеревался продать жильё и разделить выручку  с киллеров.

С наёмником заказчик встречался несколько раз, чтобы рассказать ему о планировке в квартире и советовал, как лучше расправится с жертвами.

О готовящемся преступлении стало известно полиции. Заказчика задержали, когда тот встречался с киллером, который сообщил, что заказ якобы выполнен. Уголовное дело на данный момент передано в суд с с утвержденным обвинительным заключением.