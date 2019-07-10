ИА "Ореанда-Новости" Известный актёр, звезда юмористической телевизионной передачи «Городок» Юрий Стоянов в мае текущего года презентовал собственный проект под названием «100янов». Благодаря работе над ним Стоянову удалось существенно сбросить лишний вес.

62-летний артист признался, что мотивом избавиться от лишних килограммов стало его новое юмористическое шоу. Юрий Стоянов даже поделился секретами своего преображения. Артист в прошлом являлся профессиональным спортсменом, у него есть степень мастера спорта по фехтованию. Поэтому сбросить лишние килограммы для него оказалось нетрудным делом. Он не придерживался никаких диет, не практиковал голодание. Спорт и самоограничение в паре с занятиями в бассейне и на кардиотренажёрах позволили Стоянову сбросить до 22 килограммов.

1 мая 2019 года на телевизионном канале «Россия 1» вышел первый эпизод нового юмористического шоу Юрия Стоянова под названием «100янов». Прошлая работа вместе с Ильёй Олейниковым в программе «Городок» дала о себе знать – в целом, новый проект продолжает традиции, заложенные в «Городке». Суть нового шоу в том, чтобы известные артисты приняли участие в разыгрывании скетчей – небольших, двух-трёхминутных юмористических сценок. В каждой из них участвуют два или три актёра. Согласие на участие в «100янов» уже дали такие известные артисты как Владимир Меньшов, Мария Аронова, Виктор Сухоруков, Юлия Ауг, Михаил Ефремов, Ян Цапник и другие. Они изображают героев, оказавшиеся заложниками различных бытовых смешных ситуаций.

Шоу «100янов» - далеко не последнее в творческой карьере Юрия Стоянова. Артист заявил, что в планах у него съёмки в двух кинофильмах и трёх телесериалах.

Напомним, что Юрий Стоянов являлся главным исполнителей ролей в юмористической передаче «Городок», которые выходила на экраны с 1993 года. Программа закрылась в 2012 году в связи со смертью другого главного героя «Городка» Ильи Олейникова.