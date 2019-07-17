Этот вид заболевания диагностируется чаще всего.

По информации, предоставленной главным врачом государственного бюджетного учреждения здравоохранения Республики Крым «Крымский республиканский онкологический клинический диспансер имени В.М. Ефетова» Игорем Акиншевичем, чуть более одной пятой всех обратившихся крымчан подвержены раку молочной железы. В процентном отношении этот показатель равен двадцати одному проценту. Жертвами этого онкологического заболевания чаще всего становятся женщины, чей возраст перевалил шестидесятилетний рубеж. Хотя, по словам Игоря Акиншевича, болезнь «молодеет» - встречаются случаи, когда агрессивные формы заболевания обнаруживаются у сорокалетних женщин.

«Серебро» в списке онкологических заболеваний принадлежит раку кожи. Третье место принадлежит раку лёгких. Во всех случаях наиболее вероятными претендентами на эти диагнозы являются пожилые люди, чей возраст составляет от шестидесяти пяти лет и старше.

По словам главного крымского онкоспециалиста, отчаиваться при постановке такого диагноза не стоит. Современная медицинская наука шагнула далеко вперёд в лечении онкологических заболеваний. Методы лечения, которые предлагаются в онкологических центрах, помогают справиться с заболеваниями даже на поздних стадиях. При грамотном подборе лечения и неукоснительном выполнении пациентом врачебных рекомендаций приостановить дальнейшее развитие болезни стало возможно.

Стоит отметить, что всего в России за прошлый год выявлено 593 тысячи новых случаев поражения этим заболеванием. В эту цифру посмертные диагнозы не входят. 78 тысяч из этой цифры приходится на рак кожи, 70 тысяч – на рак молочной железы.