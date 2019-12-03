Теперь запуск ракет можно осуществлять без применения дивизионной машины.Таким образом, увеличилась готовность к атаке. Готовое полётное задание будет передаваться через закрытую сеть передачи данных.Новая система управления оперативно-тактическими ракетными комплексами показала хорошие результаты и высокую скорость подготовки к пуске ракет.