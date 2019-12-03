03.12.2019, 00:28
Ракетные комплексы «Искандер» были подключены к «военному интернету»
ИА «Ореанда-Новости». Ракетные комплексы «Искандер» были подключены к «военному интернету», сообщает издательство «Известия».
Теперь запуск ракет можно осуществлять без применения дивизионной машины. Сотрудники Минобороны могут сделать пуск систем «Искандера» из передовой или из московского Национального центра управления обороной. Таким образом, увеличилась готовность к атаке. Готовое полётное задание будет передаваться через закрытую сеть передачи данных.
Учебные испытания были проведены осенью 2019 года. Новая система управления оперативно-тактическими ракетными комплексами показала хорошие результаты и высокую скорость подготовки к пуске ракет.
Теперь запуск ракет можно осуществлять без применения дивизионной машины. Сотрудники Минобороны могут сделать пуск систем «Искандера» из передовой или из московского Национального центра управления обороной. Таким образом, увеличилась готовность к атаке. Готовое полётное задание будет передаваться через закрытую сеть передачи данных.
Учебные испытания были проведены осенью 2019 года. Новая система управления оперативно-тактическими ракетными комплексами показала хорошие результаты и высокую скорость подготовки к пуске ракет.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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