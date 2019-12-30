30.12.2019, 19:57
Rambler не смог запретить «Яндексу» использовать слово «афиша»
ИА «Ореанда-Новости». Rambler не смог запретить «Яндексу» использовать слово «афиша», сообщает издательство «ТАСС» со ссылкой на пресс-службу Роспатента.
Компания Rambler Group обратилась в Палату по патентным спорам с заявлением о запрете использования слова «афиша» на интернет-ресурсах МТС и «Яндекс». Запрос был отправлен ещё 20 декабря. Роспатент отказал Rambler Group в удовлетворении требования. В течение 2 ближайших месяцев будет подготовлен официальный мотивированный ответ.
Запрос был направлен в отношении товарных знаков «МТС.Афиша» и «Яндекс.Афиша», на которых продаются билеты на спектакли, концерты и кино.
Компания Rambler Group обратилась в Палату по патентным спорам с заявлением о запрете использования слова «афиша» на интернет-ресурсах МТС и «Яндекс». Запрос был отправлен ещё 20 декабря. Роспатент отказал Rambler Group в удовлетворении требования. В течение 2 ближайших месяцев будет подготовлен официальный мотивированный ответ.
Запрос был направлен в отношении товарных знаков «МТС.Афиша» и «Яндекс.Афиша», на которых продаются билеты на спектакли, концерты и кино.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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