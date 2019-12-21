ИА «Ореанда-Новости». Президент Чечни Рамзан Кадыров вызвал на бой Александра Емельяненко, пишет «МК».



Кадыров сообщил о своих планах в Instagram. Он отметил, что в спортивном мире пошла «такая мода», когда «все, кому не лень, вызывают Александра Емельяненко на бой».



Чеченский лидер добавил, что тоже это сделал, но ещё не решил, в каком виде спорта он хочет сражаться. «Как вы думаете, бокс или ММА?» - отметил Кадыров на видеозаписи.