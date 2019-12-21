21.12.2019, 19:45
Рамзан Кадыров вызвал на бой Александра Емельяненко
ИА «Ореанда-Новости». Президент Чечни Рамзан Кадыров вызвал на бой Александра Емельяненко, пишет «МК».
Кадыров сообщил о своих планах в Instagram. Он отметил, что в спортивном мире пошла «такая мода», когда «все, кому не лень, вызывают Александра Емельяненко на бой».
Чеченский лидер добавил, что тоже это сделал, но ещё не решил, в каком виде спорта он хочет сражаться. «Как вы думаете, бокс или ММА?» - отметил Кадыров на видеозаписи.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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