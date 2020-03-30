30.03.2020, 11:58
РАН осуществляет подготовку к совместной с КНР борьбе с коронавирусом
ИА «Ореанда-Новости». Российская академия наук ведёт подготовку к взаимодействию с коллегами из КНР по лечению и профилактике инфекции коронавируса, уведомил РИА Новости представитель РАН Владимир Чехонин.
По словам российского учёного, специалисты из Китая заинтересовались возможностью использования препарата против вирусов триазавирин, который был в своё время создан в Институте органического синтеза имени Постоского.
Чехонин заявил, что МИД КНР ранее просило РАН направить в Китай некоторое количество триазавирина. Представитель РАН заявил, что тогда просьба КНР была оперативно выполнена.
Сергей Краевой, работающий на должности замглавы Минздрава России, ранее сообщил, что с февраля в КНР ведутся испытания нового препарата.
По словам собеседника агентства, сегодня в РАН занимаются подготовкой соответствующего письма в президиум академии наук Китая, для того, чтобы учёные двух стран начали взаимодействовать активно в клинических и медико-биологических аспектах.
По словам российского учёного, специалисты из Китая заинтересовались возможностью использования препарата против вирусов триазавирин, который был в своё время создан в Институте органического синтеза имени Постоского.
Чехонин заявил, что МИД КНР ранее просило РАН направить в Китай некоторое количество триазавирина. Представитель РАН заявил, что тогда просьба КНР была оперативно выполнена.
Сергей Краевой, работающий на должности замглавы Минздрава России, ранее сообщил, что с февраля в КНР ведутся испытания нового препарата.
По словам собеседника агентства, сегодня в РАН занимаются подготовкой соответствующего письма в президиум академии наук Китая, для того, чтобы учёные двух стран начали взаимодействовать активно в клинических и медико-биологических аспектах.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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