По словам российского учёного, специалисты из Китая заинтересовались возможностью использования препарата против вирусов триазавирин, который был в своё время создан в Институте органического синтеза имени Постоского.Чехонин заявил, чтоСергей Краевой, работающий на должности замглавы Минздрава России, ранее сообщил, чтоПо словам собеседника агентства, сегодня в РАН занимаются подготовкой соответствующего письма в президиум академии наук Китая, для того, чтобы учёные двух стран начали взаимодействовать активно в клинических и медико-биологических аспектах.