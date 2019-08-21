ИА «Ореанда-Новости». Россия и Украина находятся на финальной стадии обсуждения обмена лицами, удерживаемыми на территории обеих сторон, — в частности, речь идёт о возвращении задержанных в Керченском проливе в ноябре прошлого года украинских моряков. Об этом сообщил источник, близкий к переговорам, пишет в среду, 21 августа, «Коммерсантъ».

По его словам, в настоящее время уточняются списки лиц для обмена — среди них, помимо моряков, также могут оказаться как задержанные, так и осужденные граждане. Предполагается, что обмен состоится до конца августа.

В то же время источник в окружении украинского лидера заявил, что соответствующая договорённость сторон была достигнута ещё в начале июля после телефонного разговора президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского. Тогда сообщалось, что вопрос обмена удерживаемыми лицами стал одной из тем их беседы. Собеседник газеты не смог уточнить, кого сможет выдать России Украина, однако предположил, что в числе этих людей может оказаться бывший главный редактор «РИА Новости» — Украина Кирилл Вышинский.

Ранее в среду «Интерфакс» со ссылкой на осведомленный источник сообщил, что пятерых украинцев, осужденных в России за различные преступления и находящихся в московском следственном изоляторе «Лефортово», могут выдать на родину для отбывания наказания. Собеседник агентства указал на то, что в настоящее время обсуждается формат выдачи осужденных Украине.

В России под следствием находятся 24 украинских военнослужащих (22 моряка и 2 сотрудника Службы безопасности Украины), которые были задержаны вместе с тремя кораблями в результате инцидента в Керченском проливе в ноябре 2018 года. Их обвиняют в незаконном пересечении границы России в составе организованной группы.