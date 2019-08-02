ИА «Ореанда-Новости». В ближайшую неделю. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на главу Росгидромета Максима Яковенко.

«Погода в ближайшие 5-6 суток будет оставаться неблагоприятной для тушения пожаров», — сказал он. По словам специалиста, на севере Иркутской области и на западе Красноярского края могут пройти «один-два дождика», которые не смогут повлиять на сложившуюся ситуацию. Яковенко добавил, что в будущем в северном полушарии будет расти средняя температура и опасность возникновения пожаров увеличится. В связи с этим он призвал снижать человеческий фактор и менять поведение людей в лесах.

Ранее учёные из Красноярского научного центра Сибирского отделения РАН увидели роль человека, а не сухих гроз в природных пожарах. По их словам, сейчас леса загораются в основном из-за окурков и недотушенных костров, выжигания сухой травы и вырубки деревьев, из-за которой на земле остаётся много опилок.

На данный момент площадь лесных пожаров в России составляет три миллиона гектаров. В пяти регионах действует режим ЧС. По данным МЧС на утро 2 августа, задымления наблюдаются в 618 населенных пунктах Бурятии, Якутии, Иркутской области, Забайкальского и Красноярского краев. В некоторых регионах тушить огонь собрались при помощи искусственно вызванных дождей. Следственному комитету и Генпрокуратуре поручено проверить версию поджогов.