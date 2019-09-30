ИА «Ореанда-Новости». Худрук театра «Сатирикон» Константин Райкин заявил, что возмущён тем, что Мосгорсуд не оправдал актёра Павла Устинова, просто изменил ему приговор, пишет «МК».



Напомним, сегодня Мосгорсуд изменил реальный срок 3,5 года для Устинова на условный на год. Устинова обвинили в том, что он, будучи на несогласованной акции протеста, при задержании вывихнул плечо бойцу Росгвардии.



Райкин отметил, что Устинова сделали «виновным, но не очень». Он добавил, что преступниками являются те, кто набросился на актёра и оболгал его.