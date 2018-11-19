ИА «Ореанда-Новости». В России с начала следующего года вырастет ежемесячное пособие по уходу за ребёнком до полутора лет, а также вырастет максимальный размер пособия по беременности и родам за 140 дней отпуска. Изменения вводятся с 1 января 2019 года, сообщили в пресс-службе Федерального фонда социального страхования (ФСС).

На данный момент максимальный размер ежемесячного пособия по уходу за ребенком до 1,5 лет составляет 24 тысячи рублей. Согласно информации ФСС, с 1 января 2019 года эта сумма вырастет до 26 тысяч 152 рублей. Минимальный размер ежемесячного пособия сейчас составляет 4,4 тысячи рублей. Его поднимут до 4,5 тысячи рублей.

Речь идёт о максимальном и минимальном размере ежемесячного пособия по уходу за ребенком за полный календарный месяц. Для расчета пособия берется заработная плата за два предшествующих года, но не выше предельной базы. Предельные базы для начисления страховых взносов в Фонд за 2017 год и за 2018 годы составляют 755 тысяч рублей и 815 тысяч рублей соответственно, что позволяет увеличить максимальный размер пособий по беременности и родам, а также ежемесячного пособия по уходу за ребенком

Также с 1 января 2019 года вырастет и максимальный размер пособия по беременности и родам за 140 дней отпуска до 301 тысячи 95 рублей. В этом году сумма составляет 282 тысячи рублей.

Минимальный размер пособия по беременности и родам за 140 дней отпуска с 1 января 2019 года вырастет почти до 51 тысячи 919 рублей.

В Федеральном фонде социального страхования пояснили, что в случае, когда у застрахованного лица заработок отсутствовал, либо был очень маленький, то указанное пособие будет исчисляться из минимального размера оплаты труда. С нового года минимальный размер оплаты труда (МРОТ) увеличится до 11 тысяч 280 рублей. На данный момент он составляет 11 тысяч 163 рубля. То есть увеличение составит 117 рублей.

В марте 2018 года президент России Владимир Путин подписал закон, в соответствии с которым МРОТ устанавливался на уровне прожиточного минимума. Он вступил в силу в мае 2018 года. МРОТ устанавливается теперь раз в квартал и равен стоимости потребительской корзины с учетом обязательных платежей и сборов. Прожиточный минимум устанавливается приказом Минтруда и определяется для трех основных групп населения: трудоспособные граждане, пенсионеры и дети.