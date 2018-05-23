ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Коммунальные службы в Москве приняли решение добавить в дорожную разметку города новшество. Сообщается, что где-то 70 дорожных объектов, по большей части перекрёстков, закрасят желтой краской в клетку. Такой способ обозначать дороги называют «вафельницей», она используется там, где водителя хотят призвать соблюдать повышенную осторожность. Это очень актуально на крупных перекрёстках, где часто случаются неразберихи и, как следствие, ДТП.

Напомним, изменения в ПДД вступили не так давно – 28 апреля. «Вафельница» относится к сверхоборудованию, так как вместе с ней планируют устанавливать камеры фотофиксации и видеофиксации нарушений ПДД. Цель новой дорожной разметки служит напоминание: «Водитель! Здесь действует светофор, дождись свой сигнал, а иначе всё это будет зафиксировано, и нарушение увидят в ГАИ».

Как сообщили в организации «Автомобильные дороги», такая дорожная разметка появится не только в самой столице, чуть позже «вафельницей» обзаведутся другие округи. Данное нововведение требует повышенной траты денег, что не всегда доступно дорожным хозяйствованиям в других городах.

Однако в Москве «вафельницей» в общей сложности закрасят около 10 000 квадратных метров площади. Её предназначение можно увидеть в пункте 1.26 действующих правил дорожного движения.

Напомним, что с первого числа июня в стране вводятся изменения в ПДД, согласно им на автомобильных дорогах скоро можно будет увидеть полосы разметки не только желтого, но и синего цвета. При этом на перекрёстках по желтым полосам водители будут знать, где разделяются потоки автомобилей, а по синим – направление движения в данной полосе. После введения данного ГОСТа «вафельница» приобретет официальный статус.

Рисовать ее будут не сразу, для этого необходимо также внести некоторые изменения в старые проекты по благоустройству, которые были приняты ещё до вступления в силу нового дорожного ГОСТа.