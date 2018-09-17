ИА «Ореанда-Новости». В России неоднократно предпринимались попытки вывести из тени самозанятых граждан, потому как точно отследить их число практически невозможно.

В 2017 году это пытались сделать с помощью введения «налоговых каникул», которые проявлялись в возможности не выплачивать налог на доходы физических лиц, а работодатели-физлица, пользующиеся их услугами, не платят страховые взносы. Меры дали результат – удалось выявить более 14 миллионов самозанятых граждан. И если Правительство выступало с предложением продлить установленный льготный режим, то Совет Федерации высказался против.

Весной 2018 года продолжилась кропотливая работа, результатами которой стали новые законопроекты, регулирующие деятельность самозанятых россиян, а в мае Министерство финансов предложило для этой категории отдельный налог – на профессиональный доход.

К категории самозанятых относится большое количество людей, но официально в России выделяют только репетиторов, уборщиков помещений, экономок, домработниц, нянь и сиделок.

Новый налог для тех, кто оказывает услуги или продаёт товары физическим лицам, ставка налога составит 4%, причём 1,5% уйдут на обязательное медицинское страхование, для тех, кто торгует с юридическими лицами – 6%. Новый налоговый режим не обойдёт стороной и тех самозанятых, чей доход будет около 200 тысяч рублей в месяц или 2,4 миллионов рублей в год. Тем, кто зарабатывает больше, придется оформить ИП. Процент в Пенсионный фонд не взимается.

Что касается тех, кто работает через агрегаторы, ФНС ещё прорабатывает возможные варианты. На данный момент наиболее обсуждаемыми являются следующие два варианта: первый - агрегаторы, как и обычные компании, будут платить налоги за своих «сотрудников», второй - самозанятые клиенты агрегаторов будут платить налоги сами.

Для облегчения выплаты налоговых платежей в ФНС уже занимаются разработкой мобильного приложения, имеющего интерфейс для регистрации, для которого не обязателен визит в налоговую службу, и обязующего отображать полученный за месяц доход.

Сейчас власти обсуждают возможность предоставления гражданам налогового «кредита» для того, чтобы научить пользоваться системой и понимать, как она работает.