ИА «Ореанда-Новости» Сотрудники Следственного комитета России совместно с представителями Национальной медицинской палаты разработали законопроект о введении в Уголовный кодекс РФ статей о врачебных ошибках.

Уголовный закон предложено дополнить статьями 124.1 «Ненадлежащее оказание медицинской помощи (медицинской услуги)», 124.2 «Сокрытие нарушения оказания медицинской помощи», а также внести изменения в статью 235 «Незаконное осуществление медицинской и (или) фармацевтической деятельности».

По статье 124.1 предлагается установить максимальное наказание до 6 лет тюремного заключения. По статье 124.2 предлагается применять штраф в размере до 300 тысяч рублей либо лишение свободы на срок до 4 лет. В обоих случаях предусмотрено лишение права занимать определённые должности или заниматься определённой деятельностью на различные сроки. В отношении статьи 235 авторы проекта закона предлагают ужесточить ответственность по уже существующим двум частям и добавить третью часть, устанавливающую ответственность за преступные деяния, ставшие причиной смерти двух или более лиц.