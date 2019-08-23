ИА «Ореанда-Новости» Правительство России внесло в Государственную думу проект закона, вводящего запрет на установку кондиционеров на фасады зданий, являющихся памятниками культурного наследия.

«При содержании и использовании объекта культурного наследия, включённого в реестр, не допускается установка внешних блоков кондиционеров, антенн, в том числе спутниковой связи, и других технических устройств и (или) их частей на фасаде такого объекта культурного наследия в случае, если фасад объекта культурного наследия относится к его предмету охраны (за исключением технических устройств охраны и сигнализации)», – указано в законопроекте.

В пояснительной записке к документу сказано, что закон в случае его принятия вступит в силу спустя 180 дней после официального опубликования, что необходимо для «приведения в соответствие с вводимыми требованиями проектной документации, по которой ещё не начаты ремонтно-реставрационные работы, возможной корректировки актов историко-культурной экспертизы, проведения органами государственной охраны объектов культурного наследия фиксации состояния фасадов охраняемых памятников».