Кроме того, данная разработка может дать оценку степени его усиления на всех этапах распространения пожара.

По информации, представленной директором красноярского института леса Александром Онучиным, эта компьютерная программа уже используется сотрудниками двух лесничеств, находящихся на территории региона. Для того, чтобы система начала работать в полную силу, её необходимо опробовать и в других регионах. Таким образом, можно определить возможности новой разработки в других природных условиях. Кроме того, для распространения данной системы необходимо заниматься и обучением персонала, заключил Александр Онучин.

Для того, чтобы программа дала прогноз возможного появления лесного пожара, ей необходимо провести анализ данных мониторинга, которые предоставляют метеорологические станции. Природные особенности территорий, в частности, ландшафт местности, также загружаются в компьютерную программу для более точного прогноза. Выдаваемый прогноз поможет в будущем сконцентрировать людей и спецтехнику на месте потенциального лесного возгорания, считают учёные.

Исключение, которое программа пока не может учесть, это человеческий фактор. Спрогнозировать поведение людей новая разработка красноярских учёных до настоящего момента не в состоянии.

Напомним, что на сегодняшний день площадь сибирской и дальневосточной территории, объятой лесным огнём, составляет менее двух с половиной миллионов гектаров земли.