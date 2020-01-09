Инцидент произошёл в городе Урюпинск Волгоградской области. Официальной причины увольнения не оговорено. По мнению Шулебиной, её уволили за то, что она публиковала фотографию федерального депутата ниже, чем фото депутата из Урюпинска.За редактора «Урюпинской правды» вступились руководители других газет. Они направили в урюпинскую администрацию петицию с требованием о восстановлении Шулебиной в должности. Всего в письме было 19 подписей.Подобное увольнение преследуется уголовной ответственностью.