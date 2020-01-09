09.01.2020, 18:28
Редактор «Урюпинской правды» был уволен за фото
ИА «Ореанда-Новости». Редактор «Урюпинской правды» Ольга Шулебина была уволена за неправильную расстановку фотографий политиков в статье. Инцидент произошёл в городе Урюпинск Волгоградской области.
Ольга Шулебина была уволена по приказу главы урюпинской администрации Юрия Хорошенькова по статье 278 Трудового кодекса России. Официальной причины увольнения не оговорено. По мнению Шулебиной, её уволили за то, что она публиковала фотографию федерального депутата ниже, чем фото депутата из Урюпинска.
За редактора «Урюпинской правды» вступились руководители других газет. Они направили в урюпинскую администрацию петицию с требованием о восстановлении Шулебиной в должности. Всего в письме было 19 подписей.
Стоит отметить, что увольнение Ольги Шулебиной является нарушением трудового законодательства, так как она является предпенсионеркой. Подобное увольнение преследуется уголовной ответственностью.
Ольга Шулебина была уволена по приказу главы урюпинской администрации Юрия Хорошенькова по статье 278 Трудового кодекса России. Официальной причины увольнения не оговорено. По мнению Шулебиной, её уволили за то, что она публиковала фотографию федерального депутата ниже, чем фото депутата из Урюпинска.
За редактора «Урюпинской правды» вступились руководители других газет. Они направили в урюпинскую администрацию петицию с требованием о восстановлении Шулебиной в должности. Всего в письме было 19 подписей.
Стоит отметить, что увольнение Ольги Шулебиной является нарушением трудового законодательства, так как она является предпенсионеркой. Подобное увольнение преследуется уголовной ответственностью.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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