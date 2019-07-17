ИА «Ореанда-Новости» Пресс-служба Минтруда РФ сообщила, что власти регионов, участвующих в пилотном проекте по борьбе с бедностью, подготовили предложения, касающиеся создания региональных реестров граждан, чьи доходы не превышают прожиточного минимума. Помимо этого выдвинута инициатива организовать систему мониторинга уровня жизни населения.

Также в администрациях субъектов Федерации оценили реальный уровень и структуру бедности семей с детьми-инвалидами на региональном и муниципальном уровнях, а также определили основные причины бедности таких семей.

Теперь сотрудники федерального министерства анализируют отчёты, поступившие из регионов. В отношении борьбы с бедностью в семьях с детьми представители Минтруда высказали мнение, что самым эффективным механизмом её преодоления является социальный контракт, поскольку «он стимулирует граждан к активным действиям по улучшению своего материального положения». В течение 2018 года было заключено 104,6 тысячи социальных контрактов, с учётом всех членов семей государственную социальную помощь на их основании получили 308,8 тысячи человек.