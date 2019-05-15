Конкурс стартовал сегодня в Забайкальском техникуме профессиональных технологий и сервиса. Сами соревнования начнутся завтра 16 мая.Среди участников учащиеся школ, студенты и специалисты рабочих профессий. Впервые участники состязания будут бороться в таких номинациях как: дошкольное воспитание, малярное дело, обработка цифровой информации и изобразительное искусство. 72 экспертам необходимо будет оценивать работу участников.Проведение конкурса направлено прежде всего на развитие реального профессионального включения людей с инвалидностью в активную общественную жизнь. Таким образом, обучающиеся, выпускники и молодые специалисты, имеющие ограниченные возможности здоровья смогут быть востребованными на современном рынке труда.Чемпионат по профмастерству проходит в рамках реализации государственной программы "Доступная среда". На территории Забайкальского края чемпионат проводится в третий раз.