15.05.2019, 19:47
Региональный чемпионат профмастерства среди инвалидов стартовал в Чите
ИА "Ореанда-Новости" Инвалиды и люди с ограниченными возможностями по здоровью покажут своё профессиональное мастерство на региональном чемпионате "Абилимпикс" в Чите. Конкурс стартовал сегодня в Забайкальском техникуме профессиональных технологий и сервиса. Сами соревнования начнутся завтра 16 мая.
13 компетенций заявлено в рамках проведения конкурса, где участники смогут продемонстрировать свои навыки. Среди участников учащиеся школ, студенты и специалисты рабочих профессий. Впервые участники состязания будут бороться в таких номинациях как: дошкольное воспитание, малярное дело, обработка цифровой информации и изобразительное искусство. 72 экспертам необходимо будет оценивать работу участников.
Чемпионат по профессиональному мастерству для инвалидов "Абилимпикс" утверждён в 2015 году правительством Российской Федерации соответствующим постановлением. Проведение конкурса направлено прежде всего на развитие реального профессионального включения людей с инвалидностью в активную общественную жизнь. Таким образом, обучающиеся, выпускники и молодые специалисты, имеющие ограниченные возможности здоровья смогут быть востребованными на современном рынке труда.
Чемпионат по профмастерству проходит в рамках реализации государственной программы "Доступная среда". На территории Забайкальского края чемпионат проводится в третий раз.
13 компетенций заявлено в рамках проведения конкурса, где участники смогут продемонстрировать свои навыки. Среди участников учащиеся школ, студенты и специалисты рабочих профессий. Впервые участники состязания будут бороться в таких номинациях как: дошкольное воспитание, малярное дело, обработка цифровой информации и изобразительное искусство. 72 экспертам необходимо будет оценивать работу участников.
Чемпионат по профессиональному мастерству для инвалидов "Абилимпикс" утверждён в 2015 году правительством Российской Федерации соответствующим постановлением. Проведение конкурса направлено прежде всего на развитие реального профессионального включения людей с инвалидностью в активную общественную жизнь. Таким образом, обучающиеся, выпускники и молодые специалисты, имеющие ограниченные возможности здоровья смогут быть востребованными на современном рынке труда.
Чемпионат по профмастерству проходит в рамках реализации государственной программы "Доступная среда". На территории Забайкальского края чемпионат проводится в третий раз.
Источник: ИА "Ореанда-Новости"
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