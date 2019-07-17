17.07.2019, 16:28
Регионам поручили провести ревизию заброшенных усадеб по всей России
ИА «Ореанда-Новости». Вице-премьер Ольга Голодец поручила региональным властям провести ревизию заброшенных усадеб, пишет «Интерфакс».
Это нужно для, чтобы внести заброшенные здания в реестр с целью их восстановления. Голодец отметила, что это будет стимулом привести «нашу землю в порядок».
По словам вице-премьера, сегодня в стране примерно три тысячи усадеб, из которых в частной собственности находятся только около 30. Голодец отметила, что ни региональные, ни федеральные власти не могут сами полностью восстановить все усадьбы, однако иногда частные владельца берутся за их восстановление.
Это нужно для, чтобы внести заброшенные здания в реестр с целью их восстановления. Голодец отметила, что это будет стимулом привести «нашу землю в порядок».
По словам вице-премьера, сегодня в стране примерно три тысячи усадеб, из которых в частной собственности находятся только около 30. Голодец отметила, что ни региональные, ни федеральные власти не могут сами полностью восстановить все усадьбы, однако иногда частные владельца берутся за их восстановление.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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