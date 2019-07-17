Это нужно для, чтобы внести заброшенные здания в реестр с целью их восстановления. Голодец отметила, что это будет стимулом привести «нашу землю в порядок».По словам вице-премьера, сегодня в стране примерно три тысячи усадеб, из которых в частной собственности находятся только около 30. Голодец отметила, что ни региональные, ни федеральные власти не могут сами полностью восстановить все усадьбы, однако иногда частные владельца берутся за их восстановление.