ИА «Ореанда-Новости». Российский кабмин поручил регионам закрыть ночные клубы, дискотеки, кинотеатры и развлекательные центры, пишет «МК».



На такую меру власти страны пошли в целях сдерживания эпидемии коронавируса. В поручении правительства также идёт речь о запрете кальянов в ресторанах и кафе.



Кроме того, под закрытие попадают игровые комнаты для детей и прочие детские досуговые и развлекательные центры.