24.03.2020, 19:27
Регионам России поручено закрыть ночные клубы и кинотеатры
ИА «Ореанда-Новости». Российский кабмин поручил регионам закрыть ночные клубы, дискотеки, кинотеатры и развлекательные центры, пишет «МК».
На такую меру власти страны пошли в целях сдерживания эпидемии коронавируса. В поручении правительства также идёт речь о запрете кальянов в ресторанах и кафе.
Кроме того, под закрытие попадают игровые комнаты для детей и прочие детские досуговые и развлекательные центры.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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