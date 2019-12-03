03.12.2019, 12:54
Регионам с наиболее эффективными властями Правительство России выделило 45 миллиардов рублей
ИА «Ореанда-Новости». Регионам с наиболее эффективными властями Правительство России выделило 45 миллиардов рублей. Соответствующий документ был опубликован на официальном сайте Правительства России сегодня, 3 декабря.
Гранты были предусмотрены государственным бюджетом в прошлом году. Дотации будут выплачены 50 субъектам России за хорошие показатели руководителей и органов исполнительной власти. Положенные суммы будут перечислены в бюджеты субъектов РФ до конца года.
Наилучшие показатели были определены у Крыма, Ленинградской и Тюменской областях. По мнению российских властей в список не вошли регионы Северного Кавказа, так как не достигли ожидаемых показателей.
Документ был подписан Дмитрием Медведевым 30 ноября 2019 года
Гранты были предусмотрены государственным бюджетом в прошлом году. Дотации будут выплачены 50 субъектам России за хорошие показатели руководителей и органов исполнительной власти. Положенные суммы будут перечислены в бюджеты субъектов РФ до конца года.
Наилучшие показатели были определены у Крыма, Ленинградской и Тюменской областях. По мнению российских властей в список не вошли регионы Северного Кавказа, так как не достигли ожидаемых показателей.
Документ был подписан Дмитрием Медведевым 30 ноября 2019 года
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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