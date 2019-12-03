Соответствующий документ был опубликован на официальном сайте Правительства России сегодня, 3 декабря.Гранты были предусмотрены государственным бюджетом в прошлом году.Положенные суммы будут перечислены в бюджеты субъектов РФ до конца года.Документ был подписан Дмитрием Медведевым 30 ноября 2019 года