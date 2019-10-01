Регионы могут ввести запрет платных парковок возле школ и больниц

ИА «Ореанда-Новости». ЛДПР предлагает всем регионам запретить размещение платных парковок вблизи школ, детских садов, поликлиник и других государственных учреждений.



Регионы имеют права запрещать платные парковки около социально значимых объектов, но этим не пользуются. Депутаты ЛДПР предложили на законодательном уровне запретить региональным властям расположение парковок на денежной основе. Это связано с необходимостью доступа всех граждан на территории школ или поликлиник.



Законопроект только внесли в Госуду РФ. Документ ещё не проходил чтений. При принятии поправок с 2020 года будут внесены изменения в статью 13 Федерального закона «Об организации дорожного движения в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»

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