30.03.2020, 18:23
Режим самоизоляции в Москве будет действовать до 14 апреля
ИА «Ореанда-Новости». Для москвичей режим самоизоляции продлили до 14 апреля, пишут «Известия» со ссылкой на оперативный штаб.
Отмечается также, что меры по ужесточению карантина были приняты по примеру столицы и в других регионах. Так, о режиме полной самоизоляции объявили в Мурманской, Рязанской и Калининградской областях.
По последним данным, в России коронавирусом заразились более 1,8 тысячи человек.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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