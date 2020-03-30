ИА «Ореанда-Новости». Для москвичей режим самоизоляции продлили до 14 апреля, пишут «Известия» со ссылкой на оперативный штаб.



Отмечается также, что меры по ужесточению карантина были приняты по примеру столицы и в других регионах. Так, о режиме полной самоизоляции объявили в Мурманской, Рязанской и Калининградской областях.



По последним данным, в России коронавирусом заразились более 1,8 тысячи человек.