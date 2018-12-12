ИА «Ореанда-Новости»Кинорежиссер Александр Сокуров на заседании президентского совета по правам человека (СПЧ), обратился к Владимиру Путину с просьбой освободить Олега Сенцова.

На заседании во вторник президент обсудил с правозащитниками вопросы амнистии, создания международной правозащитной организации, защищающей права россиян и соотечественников за рубежом и другие темы.

На закрытой части заседания режиссер Александр Сокуров высказался в поддержку Олега Сенцова и попросил Владимира Путина смягчить ему наказание, об этом рассказал член СПЧ Игорь Борисов в беседе с РИА Новости.Также, по словам Борисова, Сокуров был единственным, кто поднял тему ареста Сенцова. «От Сокурова прозвучало это предложение, никто больше вопрос не поднимал», - сказал Игорь Борисов.

Как заявил Александр Сокуров, необходимо сделать все, чтобы освободить Олега Сенцова. «Я обратился к президенту с предложением провести предновогоднюю амнистию, включая женщин, всех молодых людей, которые оказались по политической мотивации за решеткой. Все же сделать все, чтобы освободить Олега Сенцова», - рассказал Сокуров.

По мнению режиссера, вина осужденного не соответствует сроку заключения. «У меня есть моральная уверенность в том, что наказание неадекватно совершенному, - не за все убийства дают 20 лет. Я давно занимаюсь этими проблемами. Я могу сказать, что знаю много случаев, когда 7-8 лет люди получают за умышленное или неумышленное убийство, но случаев, чтобы 20 лет - это крайне редко, надо, чтобы человек нескольких человек убил. Это неадекватно большой срок», - объяснил Соруков.

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков отметил, что глава государства имеет четкую позицию по делу Сенцова и прежде всего, необходимо придерживаться законодательства и правовых норм в этом деле. «Он (Владимир Путин) именно обращал внимание на правовой аспект этого дела и, что касается Сенцова, он неоднократно свою позицию озвучивал», — заявил Песков.

«Он (Олег Сенцов) осужден не за творчество, а за то, что он взял на себя совершенно другие функции, как утверждают органы следствия и суда, а именно — фактически посвятил свою жизнь террористической деятельности», - отреагировал на предложение Сокурова Владимир Путин.

Украинский кинорежиссер Олег Сенцов был осуждён на 20 лет за террористическую деятельность. Следствие установило, что он причастен к двум террористическим актам в Крыму. Экстремисты в 2014 году подожгли в Симферополе офисы общественной организации «Русская община Крыма» и регионального отделения партии «Единая Россия». В мае этого года Сенцов объявил голодовку, которая продлилась 140 дней.