26.01.2020, 13:36
Режиссер Коляда отреагировал на слова Познера об уродстве городов РФ
ИА «Ореанда-Новости» Уральским постановщиком и драматургом Николаем Колядой был дан ответ журналиста Познеру, сказавшему, что в РФ, особенно в уральских промышленных городах, "много уродливого" и он не понимает, как в этих городах живут люди. Слова Коляды передает агентство Ura.ru.
Коляда отметил, что журналист слабо знаком с городами региона, чтобы давать оценку тому, насколько они уродливы. Постановщик также сказал, что проблемы с экологией имеются в каждом городе, в том числе и в столице России.
Коляда считает, что Познер ездит только в столицы США и Франции. Он задаётся вопросом, посещал ли Познер Екатеринбург, Челябинск или Пермь.
Драматург также рассказал о том, что он тяжело переносит гастроли в Москве.
Коляда отметил, что журналист слабо знаком с городами региона, чтобы давать оценку тому, насколько они уродливы. Постановщик также сказал, что проблемы с экологией имеются в каждом городе, в том числе и в столице России.
Коляда считает, что Познер ездит только в столицы США и Франции. Он задаётся вопросом, посещал ли Познер Екатеринбург, Челябинск или Пермь.
Драматург также рассказал о том, что он тяжело переносит гастроли в Москве.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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