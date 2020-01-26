Слова Коляды передает агентство Ura.ru.Коляда отметил, что журналист слабо знаком с городами региона, чтобы давать оценку тому, насколько они уродливы. Постановщик также сказал, что проблемы с экологией имеются в каждом городе, в том числе и в столице России.Драматург также рассказал о том, что он тяжело переносит гастроли в Москве.