01.04.2020, 13:40
Рекордная индексация: россиянам повышают социальные пенсии
ИА «Ореанда-Новости». Как сообщается на сайте Пенсионного Фонда России (ПФР), социальные пенсии будут увеличены на 6,1%. С 1 апреля россиянам проиндексируют пенсии. Реформа коснётся около 4 млн жителей РФ.
Социальные пенсии должны вырасти примерно на 550 руб., они составят 9 850 р., в то время, как пенсии для детей-инвалидов увеличатся до 14 500 р. Расходы на индексацию, которая проводится ежегодно, в 2020 г. составит 21,7 млрд рублей.
Социальные пенсии должны вырасти примерно на 550 руб., они составят 9 850 р., в то время, как пенсии для детей-инвалидов увеличатся до 14 500 р. Расходы на индексацию, которая проводится ежегодно, в 2020 г. составит 21,7 млрд рублей.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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