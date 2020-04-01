. Как сообщается на сайте Пенсионного Фонда России (ПФР), социальные пенсии будут увеличены на 6,1%. С 1 апреля россиянам проиндексируют пенсии. Реформа коснётся около 4 млн жителей РФ.Расходы на индексацию, которая проводится ежегодно, в 2020 г. составит 21,7 млрд рублей.