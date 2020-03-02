ИА «Ореанда-Новости». СКР задержал ректора Воронежского технического госуниверситета Сергея Колодяжного по подозрению в получении взятки в особо крупном размере, пишет «Коммерсант».



Сообщается, что Колодяжного подозреваю во получении взятки и мошенничестве на общую сумму более 70 миллионов рублей. Вместе с ним задержаны четверо ближайших подчиненных, имена которых не раскрываются.



По версии следствия, ректор почти обложил данью подчинённых. В СКР полагают, что с 2015 года не менее полутора десятков сотрудников университета систематически возвращали лично руководству вуза начисленные из его бюджета премии к зарплате общей суммой более 70 миллионов рублей.