ИА «Ореанда-Новости». Рекультивация самой старой свалки в Новосёлках в Выборгском районе Ленинградской области с начала сентября будет доступна онлайн. Информацию о таком решении сообщили в администрации губернатора Санкт-Петербурга.

Прямая трансляция будет доступна в разделе комитета по благоустройству. Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов поручил установить камеры на самой старой мусорной свалке, после вчерашнего осмотра реставрационных работ. Он отметил, что неприятный запах со свалки, на который жаловались жители близлежащих районов, полностью исчез. Кроме того, чайки, питающиеся на свалке, исчезли, так как более половины склонов огромной кучи уже покрыты песком и покрыты изоляционным материалом.

На втором этапе запланировано импортировать плодородную почву, засеять изолированную кучу отходов травой и кустарниками и отстроить фильтрационные сооружения. Этот процесс начнётся в 2021 году и продлится ещё 2-3 года, сообщает пресс-служба Смольного.

Технологический этап мелиорации будет завершен к 30 сентября следующего года. Из городского бюджета было выделено более 750 миллионов рублей. Первый этап, среди прочего, включает в себя строительство станции дегазации.