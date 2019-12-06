ИА «Ореанда-Новости». Рэпер Птаха прокомментировал идею запрета жевательных смесей вроде насвая и снюса.

Рэпер Птаха (Давид Нуриев) отметил, что для детей запрет не станет помехой. Наоборот, жёсткие рамки возбудят в детях интерес к жевательным смесям, что приведёт к обратному эффекту. Таким образом рэпер прокомментировал инициативу от КПРФ о прямом запрете аналогов насвая и снюса.

По словам Нуриева, метод запрета ничего не даст. Воспитание нужно осуществлять другим путём, показывая им последствия ещё с начальной школы.

Власти России отреагировали на случай отравления детей снюсом очень бурно. В Госдуму уже внесли несколько законопроектов, которые запрещают торговлю насваем и его аналогами, а также распространение информации о них.