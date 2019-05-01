ИА «Ореанда-Новости». В публикациях в западноевропейских СМИ звучат нотки тревоги и обеспокоенности после демонстрации военной мощи России в ходе репетиции предстоящего парада на Красной площади в Москве, посвящённого победе в Великой Отечественной войне.

Военные машины с ракетными установками и оружием прошли по улицам Москвы в понедельник, когда страна готовилась к ежегодному параду Победы 9 мая.

Как сообщает Reuters, ракетная система S-400 и мобильная система баллистических ракет малой дальности были установлены на грузовиках, участвующих в праздничном шествии. Такие машины предназначены в том числе и для перевозки ядерного оружия, отмечается в западной прессе.

Новые танки Т-14 «Армата» также проезжали мимо москвичей и туристов, которые выстроились в тот день на Тверской улице в центре Москвы. Ожидается, что в самом параде, который состоится 9 мая, примут участие более 130 военных машин, 3 тыс. военнослужащих и 74 самолёта.



