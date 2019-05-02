ИА «Ореанда-Новости» Глава Правительства России Дмитрий Медведев после встречи с участниками всероссийского экологического форума «Чистая страна» поручил Минприроды, Минфину и Минэкономразвития проработать вопрос о возврате стоимости коммунальной услуги по обращению с твердыми коммунальными отходами гражданам, которые сортируют мусор. Министерства должны представить отчёт о результатах работы до 1 июля 2019 года.

Данную инициативу должны реализовать Минприроды, Минкомсвязи и Российский экологический оператор, которые будут обязаны ежеквартально представлять в Правительство РФ соответствующие отчёты.