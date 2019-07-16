ИА «Ореанда-Новости». Решение о «скифском золоте», было отложено на шесть-девять месяцев. Это дело касается спора, который развернулся между Крымом и Украиной. Об этом сообщает Het Parool.

В настоящее время экспонаты находятся в Амстердаме и хранятся в музее Алларда Пирсона. Туда артефакты были привезены несколько лет назад.

В 2013 году несколько крымских музеев направили в Бонн и Амстердам несколько экспонатов. Это было осуществлено в рамках выставки «Крым. Золотой остров в Чёрном море». Поскольку европейская страна не признает присоединение полуострова к РФ, в 2014 году возник вопрос, кто является собственником коллекции скифского золота.

Суд Амстердама пять лет назад постановил, что «скифское золото» должно быть направлено в столицу Украины. Однако это решение было обжаловано.