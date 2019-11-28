ИА «Ореанда-Новости». Деятельность президента России Владимира Путина одобряют 68% граждан, тогда как в октябре этот показатель был 70%, пишет «Коммерсант» со ссылкой на опрос «Левада-центра».



Отмечается также, что работу российского премьера Дмитрия Медведева одобряют 37% россиян, ещё 67% недовольны его работой. Положительно оценивают деятельность кабмина 44% респондентов, а работу Госдумы – 40%.



Кроме того, 48% россиян уверены, что страна движется в правильном направлении, а 42% с ними не согласны, 11% ответить затруднились.