24.01.2020, 19:58
Рейтинг Путина вырос после Послания Федеральному собранию
ИА «Ореанда-Новости». Рейтинг российского президента Владимира Путина достиг трехмесячного максимума после того, как он выступил с Посланием Федеральному собранию, пишет «МК» со ссылкой на ВЦИОМ.
Так, о доверии к президенту заявили 71,5 процента россиян (рост рейтинга составил 2,5 процента). Одобряют деятельность 65,4 процента (рост на 3 процента).
Вторым по доверию после Путина идёт Владимир Жириновский — 36,4 процента, замыкает тройку Геннадий Зюганов с 33,2 процента.
Так, о доверии к президенту заявили 71,5 процента россиян (рост рейтинга составил 2,5 процента). Одобряют деятельность 65,4 процента (рост на 3 процента).
Вторым по доверию после Путина идёт Владимир Жириновский — 36,4 процента, замыкает тройку Геннадий Зюганов с 33,2 процента.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
Комментарии