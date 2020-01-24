Так, о доверии к президенту заявили 71,5 процента россиян (рост рейтинга составил 2,5 процента). Одобряют деятельность 65,4 процента (рост на 3 процента).Вторым по доверию после Путина идёт Владимир Жириновский — 36,4 процента, замыкает тройку Геннадий Зюганов с 33,2 процента.