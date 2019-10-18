ИА «Ореанда-Новости». На Ямале с начала этого года по текущий момент резко выросли цены на продукты, пишет URA.ru.



Так, больше всего цены вросли на пшено – оно подорожало на 32,8% до 101 рубля. Отмечается, что цены выросли и на лук, сыры, сметану и другие продукты.



Подорожала и водка. В начале года литр стоил 628 рублей, то сегодня её стоимость составляет 690 рублей. Официального комментария в департаменте экономики ЯНАО изданию получить не удалось.