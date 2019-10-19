ИА «Ореанда-Новости». Результаты проверки домашних счётчиков граждан России будут иметь юридическую силу.

Об этом в интервью «Российской газете» рассказал глава Росстандарта.

Алексей Абрамов сообщил о нововведении, которое поможет россиянам с процедурой проверки приборов учета. Также оно призвано обезопасить граждан от мошенников, которые пытаются навязать свои услуги.

Законопроект об электронной фиксации же внесён на рассмотрение в Госдуму. По его положениям, проверяющий должен будет занести необходимые данные в специальный реестр через портал государственных услуг. Электронная запись станет единственным доказательством проверки и будет информировать о необходимости её повтора.

Ранее было заявлено, что планируется внести поправки, благодаря которым, россиянам не придется следить за правильностью показаний приборов учёта. Абрамов заявил, что этим должны заниматься поставщики услуг, так как на потребителях уже лежит обязанность оплаты счетов.