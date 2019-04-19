ИА «Ореанда-Новости». Результаты расследования о вмешательстве РФ в американские выборы не устроили демократов. Оппоненты республиканцев пообещали продолжить преследовать Дональда Трампа по обвинениям в препятствовании правосудию после публикации отчёта о вмешательстве России в выборы 2016 года. Представители этого политического крыла хотят, чтобы автор отчёта Роберт Мюллер публично свидетельствовал перед конгрессом о проделанной им работе.

Политические страсти в США накаляются после того, как отредактированная версия документа была представлена 19 апреля. Юридическая команда Трампа заявила, что полностью оправдывает президента. Но, хотя в докладе и говорится, что президент не вступал в сговор с Кремлём, там не содержится однозначных выводов по вопросу о препятствии правосудию. Это также, по мнению демократов, подтверждает несколько случаев, когда Трамп пытался помешать самому расследованию, в том числе собираясь снять полномочия с лиц, ведущих расследование.

Мюллер в своём докладе отмечает, что следов какого-либо противозаконного сотрудничества между предвыборным штабом Трампа и представителями Кремля он не нашел. Но также и не смог прийти и к определённому заключению в том, чинил ли Трамп препятствия работе следователей. Сами участники расследования возможного вмешательства РФ в американские выборы сослались на «неадекватность Трампа в ходе письменных допросов» и решили не провоцировать длительные судебные тяжбы с Белым домом. Демократы, в свою очередь, будут требовать дальнейших разбирательств в Конгрессе.