Мантуровым заявлено о прямом взаимодействии с пакистанской авиакомпанией и о параллельном ведении с этой компанией переговоров. Он отметил, что в январе следующего года в этом направлении будет продолжена работа. Мантуров заявил о необходимости обсчитать маршрутную сетку. По его словам, речь сегодня идёт о поставках 16 российских воздушных судов SSJ100.Мантуров сказал, что сейчас появляется вопрос об обслуживание самолётов. Он заявил, что необходимо решить, при каком количестве самолётов и на какой базе это работать будет работать наиболее эффективно.