11.12.2019, 11:41
РФ может поставить Пакистану самолёты SSJ100
ИА «Ореанда-Новости». Денис Мантуров, возглавляющий Минпромторг России, заявил, что Москва может поставить до 16 самолётов SSJ100 компании из Пакистана Pakistan Air. По словам Мантурова, в 2020 году переговоры о поставках самолётов продолжатся.
Мантуровым заявлено о прямом взаимодействии с пакистанской авиакомпанией и о параллельном ведении с этой компанией переговоров. Он отметил, что в январе следующего года в этом направлении будет продолжена работа. Мантуров заявил о необходимости обсчитать маршрутную сетку. По его словам, речь сегодня идёт о поставках 16 российских воздушных судов SSJ100.
Мантуров сказал, что сейчас появляется вопрос об обслуживание самолётов. Он заявил, что необходимо решить, при каком количестве самолётов и на какой базе это работать будет работать наиболее эффективно.
Мантуровым заявлено о прямом взаимодействии с пакистанской авиакомпанией и о параллельном ведении с этой компанией переговоров. Он отметил, что в январе следующего года в этом направлении будет продолжена работа. Мантуров заявил о необходимости обсчитать маршрутную сетку. По его словам, речь сегодня идёт о поставках 16 российских воздушных судов SSJ100.
Мантуров сказал, что сейчас появляется вопрос об обслуживание самолётов. Он заявил, что необходимо решить, при каком количестве самолётов и на какой базе это работать будет работать наиболее эффективно.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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