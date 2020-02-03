03.02.2020, 07:22
РФ находится на втором месте в Европе по дешевизне бензина
ИА «Ореанда-Новости». Исследование, которое провело агентство РИА Новости, показало, что РФ на начало 2020 года находится на втором месте среди европейских государств по дешевизне бензина. В расчёт аналитики брали цену 45,8 рубля за литр топлива с октановым числом 95.
Первую строчку в списке занимает Казахстан. В республике литр бензина с тем же октановым числом стоит в среднем 27,7 рубля.
На третьем месте расположилась Белоруссия с ценой за литр бензина 51 рубль.
Далее идут Украина и Румыния - 71,8 и 75,4 рубля соответственно.
В исследовании также давалась оценка доступности бензина. Для этой цели подсчитывали, какой объём топлива можно купить за среднюю зарплату. В данном рейтинге РФ оказалась на семнадцатом месте. На среднюю зарплату в России можно купить 884,4 литра бензина.
Первую строчку в списке занимает Казахстан. В республике литр бензина с тем же октановым числом стоит в среднем 27,7 рубля.
На третьем месте расположилась Белоруссия с ценой за литр бензина 51 рубль.
Далее идут Украина и Румыния - 71,8 и 75,4 рубля соответственно.
В исследовании также давалась оценка доступности бензина. Для этой цели подсчитывали, какой объём топлива можно купить за среднюю зарплату. В данном рейтинге РФ оказалась на семнадцатом месте. На среднюю зарплату в России можно купить 884,4 литра бензина.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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