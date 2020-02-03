Первую строчку в списке занимает Казахстан. В республике литр бензина с тем же октановым числом стоит в среднем 27,7 рубля.На третьем месте расположилась Белоруссия с ценой за литр бензина 51 рубль.Далее идут Украина и Румыния - 71,8 и 75,4 рубля соответственно.В исследовании также давалась оценка доступности бензина. Для этой цели подсчитывали, какой объём топлива можно купить за среднюю зарплату.На среднюю зарплату в России можно купить 884,4 литра бензина.