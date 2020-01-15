Рейтинг самых могущественнейших стран мира представлен в материале US News & World Report.В данном рейтинге РФ отвели второе место. Первое место отдали США. Третье место заняла КНР.В рейтинг лучших государств входит перечень государств по могуществу. Всего в список лучших стран были включены 73 государства. По общему перечню на первом месте расположилась Швейцария. За нею следуют Канада и Япония.Россия занимает 23 место. По сравнению с прошлым года она поднялась на одну позицию.