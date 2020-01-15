15.01.2020, 15:01
РФ назвали одной из самых могущественнейших стран на планете
ИА «Ореанда-Новости». По итогам прошлого года РФ была признана одной из самых могущественнейших государств мира. Россия по могуществу уступает только США. Рейтинг самых могущественнейших стран мира представлен в материале US News & World Report.
В данном рейтинге РФ отвели второе место. Первое место отдали США. Третье место заняла КНР.
В рейтинг лучших государств входит перечень государств по могуществу. Всего в список лучших стран были включены 73 государства. По общему перечню на первом месте расположилась Швейцария. За нею следуют Канада и Япония.
Россия занимает 23 место. По сравнению с прошлым года она поднялась на одну позицию.
В данном рейтинге РФ отвели второе место. Первое место отдали США. Третье место заняла КНР.
В рейтинг лучших государств входит перечень государств по могуществу. Всего в список лучших стран были включены 73 государства. По общему перечню на первом месте расположилась Швейцария. За нею следуют Канада и Япония.
Россия занимает 23 место. По сравнению с прошлым года она поднялась на одну позицию.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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